Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 08:26

Ночь на пятницу в Москве стала самой морозной за зиму

Самая низкая температура за осенне-зимний сезон 2019-2020 годов наблюдалась 23 ноября - минус 11,2 градуса

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ в ночь на пятницу опустилась до минус 6,8 градуса, что стало минимальным значением с начала календарной зимы, сообщает Гидрометцентр России.

Предыдущее минимальное значение зафиксировано 12 января - 6 градусов мороза.

При этом самая низкая температура за осенне-зимний сезон 2019-2020 годов отмечена 23 ноября - минус 11,2 градуса.

По данным синоптиков, воздух в Москве 24 января может прогреться до плюс 1-3 градусов, а средняя температура все равно окажется значительно выше нормы.

Всего с начала января средние температурные значения опережают норму на 9,4 градуса, а с начала календарной зимы - на 7,9 градуса.

Согласно прогнозам, в предстоящие выходные в столичном регионе сохранится аномально теплая для января погода: по ночам температура в Москве будет держаться около нулевой отметки, в дневные часы - подниматься до 1-2 градусов тепла. В первой половине следующей недели характер погоды существенно не изменится.

Москва Гидрометцентр

Новости

В Москве за год на политических акциях задержали более 3 тысяч человек

В Москве за год на политических акциях задержали более 3 тысяч человек

Систему распознавания лиц в метро Москвы окончательно внедрят к 1 сентября

Систему распознавания лиц в метро Москвы окончательно внедрят к 1 сентября

Гидрометцентр спрогнозировал резкое потепление в Москве в ближайшие сутки

ФСБ объявила о блокировке почтового сервиса Startmail.com в связи с лжеминированиями

ФСБ объявила о блокировке почтового сервиса Startmail.com в связи с лжеминированиями

В московской гостинице произошла стрельба, ранены два человека

В московской гостинице произошла стрельба, ранены два человека

В Москве женщина укрылась в квартире от приставов, пригрозив убить 4-летнего внука

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Иван Голунов потребовал от государства извинений

Пожарный погиб при взрыве газа в Серпухове

Москва побила очередной рекорд январского тепла

Москва побила очередной рекорд январского тепла

Заммэра Бирюков обещал не увеличивать число мусоросжигательных заводов в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');