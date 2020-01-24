Ночь на пятницу в Москве стала самой морозной за зиму

Самая низкая температура за осенне-зимний сезон 2019-2020 годов наблюдалась 23 ноября - минус 11,2 градуса

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ в ночь на пятницу опустилась до минус 6,8 градуса, что стало минимальным значением с начала календарной зимы, сообщает Гидрометцентр России.

Предыдущее минимальное значение зафиксировано 12 января - 6 градусов мороза.

При этом самая низкая температура за осенне-зимний сезон 2019-2020 годов отмечена 23 ноября - минус 11,2 градуса.

По данным синоптиков, воздух в Москве 24 января может прогреться до плюс 1-3 градусов, а средняя температура все равно окажется значительно выше нормы.

Всего с начала января средние температурные значения опережают норму на 9,4 градуса, а с начала календарной зимы - на 7,9 градуса.

Согласно прогнозам, в предстоящие выходные в столичном регионе сохранится аномально теплая для января погода: по ночам температура в Москве будет держаться около нулевой отметки, в дневные часы - подниматься до 1-2 градусов тепла. В первой половине следующей недели характер погоды существенно не изменится.