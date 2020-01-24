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В Подмосковье полиция предотвратила похищение пенсионерки ради квартиры

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В подмосковном Ступино задержали заказчика и исполнителя планируемого похищения женщины ради завладения ее московской квартирой. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

В сообщении, размещенном в пятницу на сайте "МВД медиа", говорится, что полицейские задержали 32-летнего мужчину и 37-летнюю женщину, подозреваемых в похищении человека.

Установлено, что женщина искала исполнителя похищения своей 65-летней тети, чтобы завладеть ее квартирой в Москве. За это обещала заплатить миллион рублей. В дальнейшем подозреваемая планировала оформить квартиру на себя и продать ее, отметили в пресс-службе.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Ступино возле одного из кафе при передаче паспорта потерпевшей и части денежных средств за исполнение заказа мужчина был задержан сотрудниками полиции. В ходе дополнительных мероприятий оперативниками была задержана его соучастница", - сказали в МВД.

В отношении задержанных следственными органами принято процессуальное решение.

Московская область Ступино

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