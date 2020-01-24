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В Клину возбудили дело после отравления ребенка синтетическим наркотиком

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В городском округе Клин возбуждено уголовное дело после отравления ребенка наркотическими веществами синтетического происхождения.

После того, как следователи проверили опубликованную в СМИ информацию, следственный отдел СК по городу Клин возбудил уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ, сказала официальный представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным, 16 января девятимесячный мальчик нашел в квартире наркотическое средство синтетического происхождения и съел его. После этого с отравлением он был госпитализирован. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

По уголовному делу допросили свидетелей. Назначена судебно-химическая экспертиза, чтобы узнать, есть ли в организме у родителей мальчика наркотические вещества.

Врадий также сообщила, что сведения о произошедшем направлены в отдел опеки и попечительства для принятия ведомственных мер. Расследование продолжается.

Как уточнил ранее "Интерфаксу" информированный источник, у ребенка в крови обнаружили спайс.

Московская область Клин

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