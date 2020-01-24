В Клину возбудили дело после отравления ребенка синтетическим наркотиком
Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В городском округе Клин возбуждено уголовное дело после отравления ребенка наркотическими веществами синтетического происхождения.
После того, как следователи проверили опубликованную в СМИ информацию, следственный отдел СК по городу Клин возбудил уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ, сказала официальный представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
По предварительным данным, 16 января девятимесячный мальчик нашел в квартире наркотическое средство синтетического происхождения и съел его. После этого с отравлением он был госпитализирован. Сейчас он находится под наблюдением врачей.
По уголовному делу допросили свидетелей. Назначена судебно-химическая экспертиза, чтобы узнать, есть ли в организме у родителей мальчика наркотические вещества.
Врадий также сообщила, что сведения о произошедшем направлены в отдел опеки и попечительства для принятия ведомственных мер. Расследование продолжается.
Как уточнил ранее "Интерфаксу" информированный источник, у ребенка в крови обнаружили спайс.