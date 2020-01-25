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Один человек погиб в результате столкновения шести автомобилей в Москве

Еще два человека пострадали

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В результате столкновения шести автомобилей на северо-востоке Москвы один человек погиб, двое пострадали, сообщает пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции.

"В 22:44 на Бутырской улице в районе дома 84 произошло столкновение шести единиц транспортных средств. В настоящее время имеется информация об одном погибшем", - говорится в сообщении пресс-службы в твиттере.

Сведения о пострадавших уточняются.

На месте работают сотрудники ДПС, осуществляются регулировочно-распорядительные действия.

Как позднее уточнили в Госавтоинспекции, в аварии пострадали два человека.

"По уточненной информации в ДТП пострадали два человека, среди них один несовершеннолетний", - сказали в пресс-службе.

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