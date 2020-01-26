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В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве и Московской области до 28 января, сообщает сайт Гидрометцентра России в воскресенье.

Метеослужба объявила "желтый" уровень опасности из-за гололедицы, период действия предупреждения - до 12:00 28 января. Порывистый ветер прогнозируется в столице и Подмосковье с 18:00 26 января до 6:00 27 января.

По данным Гидрометцентра, 26 января в Москве температура воздуха днем прогреется до 2 градусов. Ночью в Москве будет -3...-1 градусов. В Подмосковье днем температура воздуха опустится до -3 градусов, ночью составит -5 градусов. Порывы ветра местами могут достигать 15 м/с.

Москва Подмосковье Гидрометцентр

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