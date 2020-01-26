Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:12

Автомобилист пробил ограждение и упал в Яузу в центре Москвы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Столичные спасатели выехали к месту падения автомобиля в реку Яуза в Москве, водителя осматривают медики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС Москвы.

"Легковой автомобиль повредил заграждение и упал в реку Яуза на Рубцовской набережной, дом 13. До прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудники ДПС передали водителя медикам для оказания помощи", - сообщили в пресс-службе главка.

В настоящее время к месту аварии направляется пожарный кран для извлечения автомобиля из водоема.

Москва ЦАО

Новости

Полиция установила личность мужчины, оставившего двух детей в "Шереметьево"

Полиция установила личность мужчины, оставившего двух детей в "Шереметьево"

Оставленных отцом в Шереметьево детей поместят в больницу для обследования

В "Шереметьево" мужчина бросил двух детей

Врачи осмотрели почти 150 китайских туристов в московском отеле

Новый коронавирус в Китае

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

Более 800 объектов Москвы проверили накануне из-за угроз о минировании

Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды

Ночь на пятницу в Москве стала самой морозной за зиму

В Москве за год на политических акциях задержали более 3 тысяч человек

В Москве за год на политических акциях задержали более 3 тысяч человек

Систему распознавания лиц в метро Москвы окончательно внедрят к 1 сентября

Систему распознавания лиц в метро Москвы окончательно внедрят к 1 сентября
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');