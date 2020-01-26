Автомобилист пробил ограждение и упал в Яузу в центре Москвы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Столичные спасатели выехали к месту падения автомобиля в реку Яуза в Москве, водителя осматривают медики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС Москвы.

"Легковой автомобиль повредил заграждение и упал в реку Яуза на Рубцовской набережной, дом 13. До прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудники ДПС передали водителя медикам для оказания помощи", - сообщили в пресс-службе главка.

В настоящее время к месту аварии направляется пожарный кран для извлечения автомобиля из водоема.