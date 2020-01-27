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В Москве задержаны лже-онкологи, подозреваемые в вымогательстве денег по телефону

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Москве полицейские задержали мужчину и двух женщин, которых подозревают в краже денег у пенсионеров путем навязывания ненужного им лечения от рака. Диагноз они называли потерпевшим по телефону, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

По версии следствия, подозреваемые обзванивали от 20 до 50 человек в день. Они сообщали, что ранее проведенные анализы показали, что у их собеседника рак, и предлагали поскорее начать лечение и купить дорогой препарат.

Полиция начала проверку по жалобе 78-летней москвички. По ее словам, ей позвонила якобы сотрудница онкоцентра, сообщила диагноз и предложила оплатить лечение. Курьер привез ей три емкости, за которые она заплатила больше 470 000 рублей. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

Задержанные - уроженцы одной из стран ближнего зарубежья. Их уличили в обмане как минимум еще одного человека, кроме заявительницы. В ОМВД по району Коньково на них завели уголовное дело о мошенничестве. Они арестованы. Полиция пытается найти всех пострадавших.

МВД Москва

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