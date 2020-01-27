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Синоптики предупредили москвичей о самом мощном снегопаде с начала зимы

Синоптики предупредили москвичей о самом мощном снегопаде с начала зимы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Очередной теплый фронт с Атлантики подошел к Карелии и Финскому заливу, скоро он принесет с собой рекордный снегопад в столичный регион, сообщил сайт "Метеоновости" в понедельник.

"К 18:00 (понедельника - ИФ) влияние фронта начнет сказываться в столичном регионе, начиная с западных и с северо-западных районов", - говорится в сообщении. При этом быстрому продвижению фронта помешает антициклон, который станет усиливаться над Средней Волгой, прогнозируют синоптики. "Этот фронт и станет высыпать весь свой снежный запас на Москву и ее окрестности, особенно интенсивно в ночь на вторник", - пишут "Метеоновости".

За вечер понедельника прирост снега составит около 1 см, в ночь на вторник выпадет от 2 до 5 см снега. "Днем 28 января снегопад ослабеет, запасы влаги начнут иссякать, прирост снега за день прогнозируется от 1 до 2 см", - отмечается в сообщении.

Суммарный прирост снега в Москве за два дня составит от 4 до 8 см, это будет самый сильный снегопад нынешней зимы, сообщает сайт.

Москва Карелия Финский залив

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