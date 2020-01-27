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В аварии с участием четырех машин в Москве погиб один человек

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В результате столкновения четырех автомобилей на юго-западе Москвы пострадали два человека, еще один погиб, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на 37-м километре внутренней стороны МКАД в районе Ясенево, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Там добавили, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

В свою очередь, в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили о затруднении движения транспорта на данном участке дороги. "Движение затруднено на несколько километров, проехать можно только по крайней левой полосе. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении центра в твиттере.

ГИБДД ЦОДД Москва Ясенево

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