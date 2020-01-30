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На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов возник утром в четверг на 2-м Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

"На МЦД-2 и Курском направлении в сторону Москвы со стороны Подольска некоторые поезда следуют с увеличенными интервалами из-за неисправности поезда", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере.

Источник "Интерфакса" в транспортном комплексе столицы уточнил, что на Курском направлении и МЦД-2 задерживаются 7 электропоездов. "Задержки в движении - 35-40 минут", - сказал собеседник агентства.

МЦД-2 ЦППК Москва Подольск

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