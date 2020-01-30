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Москвичей призвали отказаться от поездок на авто вечером в четверг

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В связи со снегопадом, который ожидается в столице во второй половине дня в четверг, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал горожан отказаться от использования личных автомобилей.

"Вечером ожидаем осложнений на дороге из-за снега и гололедицы. По возможности пользуйтесь в вечерний час пик общественным транспортом", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, при температуре около 0 градусов в Москве 30 января может выпасть до 3 см снега.

ЦОДД Москва

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