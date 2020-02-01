Три триллиона рублей выделят из бюджета Москвы до 2023 года на строительство

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - На выполнение строительных программ из бюджета Москвы до 2023 года планируется выделить около 3 трлн рублей, заявил журналистам в субботу заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что стоит задача не только сохранить взятый ранее темп строительства, но и нарастить его в ближайшие годы.

"Помимо текущих задач мы рассматриваем вопросы упрощения административных процедур, решения организационных проблем, а также интенсификации строительного цикла и бизнес-процессов в отрасли", - сказал заммэра.

Бочкарев отметил, что все основные параметры принятых ранее градостроительных программ будут сохранены. Это касается и программы реновации, строительства дорог, метро, социальной инфраструктуры, жилья и всех других объектов.