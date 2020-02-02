Грибоедовский ЗАГС первым в Москве начал регистрировать браки ночью

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В ночь на воскресенье, 2 февраля, в "зеркальную" дату 02.02.2020 в Москве впервые прошли ночные регистрации браков, сообщает сайт столичном мэрии.

"Во Дворце бракосочетания №1 (Грибоедовский ЗАГС) расписались восемь пар молодоженов - именно столько пар могут зарегистрировать брак в ночное время", - говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, Дворец бракосочетания №1 переведен на новый режим работы с декабря.

"Это самый популярный загс в Москве с богатой историей и традициями, который всегда пользовался популярностью у молодоженов. Уже сейчас мы видим, что переход на ежедневный режим работы и на ночной режим работы в выходные дни позволил большему количеству пар зарегистрировать брак именно в легендарном Дворце бракосочетания №1", - рассказала Ракова.

Дворец бракосочетания №1 является старейшим ЗАГСом в Москве. В прошлом году в нем зарегистрировали брак более 5,6 тыс. пар. В будни он работает по обычному расписанию с 09:00 до 18:00, а в выходные круглосуточно - с 9:00 субботы до 18:00 воскресенья.

Из-за популярности даты 02.02.2020 в воскресенье 160 браков регистрируют Дворцы бракосочетания №1, 3 и 5, а также Шипиловский и Гагаринский отделы ЗАГС.

Среди молодежи также популярными днями для регистрации браков стали 20 и 22 февраля, на которые также подано значительное число заявлений.