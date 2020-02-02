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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:24

В Москве автомобиль врезался в дерево, погибли два человека

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Два человека погибли, один получил ранения в результате столкновения автомобиля с деревом на северо-западе Москвы, сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Как отмечается в сообщении пресс-службы в твиттере, ДТП произошло сегодня в 15:27 на улице Свободы в районе дома 79. Водитель, управляя автомобилем "Инфинити", по предварительным данным, не справился с управлением и въехал в дерево.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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