В Москве автомобиль врезался в дерево, погибли два человека

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Два человека погибли, один получил ранения в результате столкновения автомобиля с деревом на северо-западе Москвы, сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Как отмечается в сообщении пресс-службы в твиттере, ДТП произошло сегодня в 15:27 на улице Свободы в районе дома 79. Водитель, управляя автомобилем "Инфинити", по предварительным данным, не справился с управлением и въехал в дерево.

В результате #ДТП двое человек погибли и еще один пострадал. На месте происшествия работают сотрудники #ДПС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. https://t.co/Bs5qa8YZHp — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) February 2, 2020

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.