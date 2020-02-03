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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:52

В Москве создадут центр для проверки на вирусную инфекцию

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Москве будет создано обсервационное пространство, где человек, подозревающий у себя вирусную инфекцию, сможет провести несколько дней под присмотром врачей, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

"Для исключения малейшей вероятности появления и распространения инфекции, на базе учреждения департамента труда и социальной защиты населения Москвы для реабилитации инвалидов "Царицыно" будет создано обсервационное пространство. Если человек здоров, но потенциально находится в зоне риска (например, имел контакт с пациентом с инфекционным заболеванием), ему будет предложено провести некоторое время под присмотром специалистов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в понедельник.

По словам собеседника агентства, учреждение выбрано как наименее загруженное - реабилитацию в нем проходило менее 50 человек.

"С каждым из людей с инвалидностью, которые проходили реабилитацию в центре, департамент индивидуально прорабатывает вопрос, в каких учреждениях они смогут продолжить курс. Москвичи, которые захотят продолжить начатую в центре реабилитацию, смогут вернуться после окончания профилактических мероприятий", - сказали в департаменте.

Как отметили в пресс-службе, сотрудники центра проходят необходимое обучение, с ними решены все необходимые вопросы по временной реорганизации работы центра.

Москва

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