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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:52

Сбой в движении поездов произошёл на МЦД-2

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Поезда на Втором Московском центральном диаметре и Рижском направлении железной дороги в понедельник вечером следуют с увеличенными интервалами.

Проблема возникла из-за постороннего предмета, мешающего проезду. Поезда следуют с увеличенными интервалами в направлении области со стороны Подольска, сообщается в твиттере Центральной пригородной пассажирской компании. Путь уже очистили, уточняется на странице.

Уточняется, что специалисты РЖД прилагают все усилия для скорейшего восстановления движения.

РЖД МЦД-2

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