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Московская филармония открыла продажу абонементов на новый концертный сезон

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Московская филармония 3 февраля открывает продажу абонементов сезона 2020/21. Слушателям будет предложено более 200 абонементов, учитывающих разные вкусы и предпочтения публики.

Как сообщает пресс-служба филармонии, в концертах примут участие более 600 коллективов и исполнителей, в том числе крупнейшие российские дирижеры: Владимир Федосеев, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Михаил Плетнёв, Владимир Юровский, Туган Сохиев, Юрий Симонов, Валерий Полянский, Павел Коган.

В концертах сезона примут участие ведущие российские и зарубежные солисты, среди которых пианисты Денис Мацуев, Борис Березовский, Николай Луганский, Михаил Плетнёв, Рудольф Бухбиндер, Марк-Андре Амлен, скрипачи Вадим Репин, Виктор Третьяков, Максим Венгеров, Сергей Догадин, Пинхас Цукерман, Джошуа Белл, виолончелисты Александр Князев, Миша Майский, Готье Капюсон.

Гостями вокальных и оперных абонементов Московской станут ведущие певцы: Юлия Лежнева, Екатерина Семенчук, Ильдар Абдразаков, Якуб Орлински, Претти Йенде, Ваннина Сантони и другие.

Москва Московская филармония

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