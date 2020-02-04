Один из корпусов Боткинской больницы в Москве переоборудуют в онкодиспансер

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Один из корпусов Городской клинической больницы имени Боткина в Москве будет переоборудован в амбулаторное онкологическое отделение, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Буквально недавно принято уникальное решение, что Боткинская больница будет входить в число шести "якорных" больниц для оказания специализированной онкологической помощи", - сказала она журналистам во вторник.

"И для того, чтобы на территории больницы полностью замкнуть цикл онкологической помощи, мы приняли решение, что один из корпусов Боткинской больницы, который сейчас под медицинскую функцию не используется, будет трансформирован в амбулаторное онкологическое отделение, так называемый онкодиспансер", - подчеркнула Ракова.

Она также выразила надежду, что в течение полутора-двух лет этот корпус будет отремонтирован и введен в эксплуатацию.

Завершен первый этап реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении первого этапа реконструкции Боткинской больницы. Во вторник Собянин осмотрел гематологический корпус, в котором были завершены работы по капитальному ремонту.

"Боткинская больница - одна из крупнейших больниц в России и в Европе, но важно, чтобы она была не только самая крупнейшая, но она должна быть одна из самых лучших клиник. Для этого мы проводим большую реконструкцию этой клиники, первый этап подошел к завершению. В этом году он будет завершен", - сказал мэр.

"Это четыре корпуса достаточно больших, в том числе офтальмологический корпус, патологоанатомический корпус, неврологический корпус и корпус, который является центром для заболеваний крови. Суперсовременный, с хорошим оборудованием. Будет обеспечивать и онкологическую помощь", - подчеркнул Собянин.

Он также отметил, что полностью реконструкцию больницы планируется завершить в течение 2-3 лет. "Предстоит большая еще работа по второму этапу реконструкции больницы. Мы договаривались о том, чтобы завершить полную реконструкцию в течение 2-3 лет, включая строительство новых корпусов", - сказал мэр.

Ракова добавила, что пропускная способность корпуса после ремонта увеличилась в два раза. По ее словам, в год здесь могут проходить лечение шесть тысяч пациентов.

"В этом году мы планируем выйти еще на пять объектов, расположенных на территории Боткинской больницы, на пять корпусов для того, чтобы планово в течение полутора-двух лет привести их в порядок. Завершается в этом году ремонт еще одного корпуса - это неврологический. Всего ремонт будет еще в семи корпусах, в пять из них мы выйдем в этом году", - сказала Ракова.

В планах корпус скорой помощи

Она также отметила, что еще в этом году в планах построить на территории больницы корпус скорой помощи.

"На территории Боткинской больницы уже с весны этого года мы приступаем к строительству нового скоропомощного корпуса, 14 тысяч квадратных метров, который будет одним из самых современных, полностью оборудованный и обеспечит оперативное оказание медицинской помощи больным, которые к нам поступают на скорой, в инсургентной ситуации", - сказала Ракова.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, корпус №1 ГКБ имени Боткина был построен в 1909 году. К началу 2010-х годов условия оказания медицинской помощи в нем уже не отвечали современным требованиям качества и комфорта. Капитальный ремонт здания площадью 8,9 тысячи квадратных метров проводился в 2015-2020 годах. По окончании ремонта в корпусе развернуто 120 коек круглосуточного стационара и установлено 1,1 тысячи единиц современного медицинского оборудования.

Отмечается также, что ввести в эксплуатацию гематологический корпус планируется в марте 2020 года. Он станет основной клинической базой Московского городского гематологического центра, действующего на базе Боткинской больницы и являющегося "мозгом" столичной гематологической службы.