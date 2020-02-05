Полотно Тициана "Се человек" вернули в постоянную экспозицию Пушкинского музея

Тициан Вечеллио "Се, Человек!" Фото: ГМИИ им.А.С.Пушкина

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Картина венецианского живописца Тициана Вечеллио "Се человек" вернулась в постоянную экспозицию Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина после реставрации, начавшейся в 2008 году, сообщили в пресс-службе музея.

"В постоянную экспозицию Пушкинского музея после долгого и сложного процесса реставрации вернулась работа Тициана Вечеллио "Се человек", написанная мастером около 1575 - 1576 годов... В 2008 году было принято решение о реставрации произведения и возвращении его в экспозицию музея", - сообщили в Пушкинском музее.

Работа Тициана принадлежит к последнему периоду творчества живописца и относится к числу знаковых произведений итальянской живописи в собрании музея. В 1850 году она была приобретена для Эрмитажа вместе с другими полотнами Тициана. В коллекцию Пушкинского музея картина поступила в 1924 году из Эрмитажа вместе с рядом других произведений старой европейской живописи. Три года спустя она была похищена из залов вместе с произведениями Рембрандта и Карло Дольчи и лишь 26 сентября 1931 года была возвращена в музей в поврежденном состоянии.

Первая реставрация была проведена в начале 1930-х годов. Она была направлена на консервацию и дальнейшее сохранение полотна. "Экспонирование работы Тициана в таком состоянии считалось невозможным. Долгие годы сам факт пребывания картины в музее был неизвестен широкой публике: лишь в 1995 году она впервые была включена в краткий каталог картинной галереи, а в 2002 - в научный каталог итальянской живописи", - уточнили в музее.

Перед началом реставрации были проведены технико-технологические исследования картины при помощи рентгеновских лучей, съемок в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, а также проведены оптические и физико-химические исследования красочного слоя. Они подтвердили сохранность наиболее значимых участков картины.

При просвечивании полотна с помощью рентгена обнаружился мужской портрет под верхними красочными слоями. Как рассказали в музее, Тициан нередко использовал в качестве основы для новых произведений более ранние, по каким-то причинам остававшиеся незавершенными. Также был определен состав красок, использованных мастером в разные годы при работе над картиной "Се человек" и скрытым под ней изображением.