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Особняк купца Мельникова в Волковом переулке реставрируют до конца 2022 года

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В особняке Мельникова в Волковом переулке в Москве провели противоаварийные работы, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы.

Там уточнили, что принятые меры должны обеспечить сохранность здания до начала основного этапа реставрации.

Специалисты разобрали аварийные элементы крыши, обустроили временное покрытие из армированной пленки по несущим строительным лесам, а также зашили пустые оконные проемы.

Проект грядущей реставрации должен быть разработан до конца сентября 2020 года. После этого по условиям охранного обязательства у собственника будет два года на проведение полного комплекса работ, пояснили в Мосгорнаследии.

Особняк был построен в 1904 году в стиле модерн, это одна из первых самостоятельных построек архитектора Владимира Адамовича. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Раньше здесь располагался туберкулезный диспансер, затем особняк долгое время не использовался и пришел в запустение.

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