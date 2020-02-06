В мэрии Москвы рассказали о самой дорогой недвижимости, выставленной городом на торги

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Самый дорогой лот, среди выставленных городом на торги, расположен в районе Восточное Измайлово, рассказали в департаменте Москвы по конкурентной политике.

Стартовая цена покупки здания и участка единым лотом на Верхней Первомайской улице в Восточном Измайлово составляет 245,9 миллиона рублей, отметили в ведомстве. Второй по дороговизне лот, выставленный городом на торги, расположен в Пресненском районе Москвы. Почти 1300 квадратных метров коммерческих площадей в доме 2 на Мукомольном проезде предлагаются за 221,8 миллиона рублей.

В департаменте также напомнили, что через городские аукционы можно купить недвижимость под реализацию различных бизнес-задач. В настоящее время властями столицы на торги выставлены 544 объекта недвижимости, площадь которых варьируется от 11 квадратных метров до 2,1 тысячи квадратных метров, а цена - от нескольких сотен тысяч рублей до сотен миллионов, рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

"Среди лотов есть нежилые помещения, отдельно стоящие здания и лоты, имеющие в составе помимо зданий земельные участки. Лот с самой низкой стартовой стоимостью располагается в районе Савёлки Зеленоградского административного округа. Помещение площадью 12,4 квадратных метров, расположенное на первом этаже, можно приобрести за 986 тысяч рублей. В ценовой планке до 1 миллиона рублей это пока единственное предложение, выставленное на торги по продаже", - отметил Щербаков.

Также в первой пятерке лотов с самыми низкими стартовыми ценами находятся помещения в районах Бирюлево Западное (ЮАО), Ивановское (ВАО) и Хорошево-Мневники (СЗАО). Все эти объекты объединяет расположение в зданиях жилых домов и небольшая площадь - до 32 квадратных метров.