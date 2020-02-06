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Замглавы подмосковного Ступино заподозрили во взятке в 10 млн рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа Ступино, который подозревается во взятке в 10 млн рублей. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа Ступино и исполняющей обязанности директора МКУ "Ступинский центр закупок". Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного часть 6 статьи 290 УК РФ (получении взятки в особо крупном размере)", - сообщила Врадий.

Уголовное дело также возбуждено в отношении взяткодателя и посредника по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки) и части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

"По предварительным данным следствия, должностные лица получили от предпринимателей через посредника взятку в размере 10 млн рублей за заключение с их фирмой муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий Ступино", - уточнила Врадий.

Московская область Ступино

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