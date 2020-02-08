Ряд улиц на юго-востоке Москвы перекроют из-за шествия в субботу

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В связи с проведением шествия по вопросу изменения Конституции РФ движение на ряде улиц Москвы в районе метро "Братиславская" 8 февраля будет перекрыто.

"Ограничения на движение транспорта на время согласованного с властями шествия вблизи станции метро "Братиславская" будут действовать 8 февраля с 14:00 до 16:00", - сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения правительства Москвы.

Так, в это время перекроют для транспорта улицу Перерва и ее дублеры (между Люблинской и Белореченской улицами), дублер Люблинской улицы (между улицами Перерва и Новомарьинской по нечетной стороне), Мячковский бульвар (между улицами Перерва и Новомарьинской), Братиславскую улицу (между улицами Верхние Поля и Новомарьинской), а также Перервинский бульвар (между улицами Перерва и Новомарьинская).

По сообщению организаторов шествия - гражданской коалиции "Третья сила" - мероприятие согласовано под лозунгами против внесения поправки в Конституцию РФ.

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы согласовал мероприятие с участием до 2 тыс. человек.