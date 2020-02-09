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МЧС предупредил москвичей о сильном ветре и гололедице

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - МЧС информирует проживающих в столице об усилении ветра до 17 м/с и гололедице сегодня и завтра в первой половине дня, сообщило ведомство.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-3 часа 9 февраля и до утра 10 февраля на территории г. Москвы ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 м/с. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Москва МЧС

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