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Москвичей предупредили о вечерней метели, снеге и порывах ветра

Москвичей предупредили о вечерней метели, снеге и порывах ветра
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Жителей Москвы предупреждают о надвигающей метели, мокром снеге и порывистом ветре в понедельник вечером, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"С 20 часов 10 февраля до 10 часов 11 февраля по городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - сообщили в пресс-службе.

МЧС рекомендовало обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями, а на машине унизить скорость и держать дистанцию от других автомобилей. В главке также рекомендовали избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, и посоветовали парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Москва

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