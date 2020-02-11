Москвичей попросили отказаться от поездок на личных авто во вторник

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В связи со снегопадом и гололедицей Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы рекомендует горожанам отказаться от поездок на личном транспорте во вторник днем и вечером.

"На улице снег и гололедица. Все это надо убирать, чтобы вечером не тратить время в пробках. По возможности пользуйтесь городским транспортом днем и в вечерний час пик", - заявили "Интерфаксу" в ЦОДД.

Собеседник агентства призвал водителей не мешать снегоуборочной технике, занятой в расчистке дорог.

Минувшей ночью и утром на Москву уже выпало 3 мм осадков в эквиваленте воды, еще столько же ожидается до конца дня - преимущественно в виде снега.