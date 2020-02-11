Водитель сбил двоих пешеходов в центре Москвы

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате наезда на них автомобилиста на нерегулируемом переходе в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

ДТП произошло в 16:20 на улице Дубининская в районе дома 41. Водитель, управляя легковым автомобилем Mitsubishi, наехал на двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода, говорится в сообщении пресс-службы в твиттере.

В результате аварии пострадали два человека, они госпитализированы в медучреждение.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства происшедшего.