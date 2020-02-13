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Трое обвиняемых устроили погром в одном из московских изоляторов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Погром в изоляторе временного содержания (ИВС) на юго-западе Москвы устроили трое обвиняемых, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД Москвы.

В ГУ МВД по столице рассказали, что трое обвиняемых, которые проходят по разным статьям, отказались выполнять правила режима содержания в ИВС, начали оскорблять сотрудников полиции и устроили погром в камере, повредив имущество изолятора.

Действия злоумышленников были пресечены полицейскими. За медицинской помощью никто из участников инцидента не обращался.

В полиции заявили, что по данному факту следственными органами "принято процессуальное решение".

Москва

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