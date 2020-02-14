В Москве задержан мужчина, грабивший одиноких женщин с помощью снотворного

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, подозреваемого в серии краж у женщин, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что злоумышленник знакомился с одинокими обеспеченными женщинами и, стараясь произвести благоприятное впечатление, предлагал угостить кофе. Если дама соглашалась, то мужчина приглашал ее в свой автомобиль, а сам направлялся к одному из ресторанов быстрого питания. Купив горячий напиток, он незаметно добавлял в него сильнодействующий лекарственный препарат", - сказала Волк.

По словам представителя МВД, по пути домой после нескольких глотков женщина "постепенно переставала контролировать происходящее, а уже в квартире окончательно теряла сознание". Очнувшись, жертва обнаруживала пропажу денег и ювелирных украшений, добавила Волк.

Серийным грабителем оказался неоднократно судимый москвич, отметила представитель министерства. Установлено, что он ограбил, по меньшей мере, двух женщин. Следователи МВД возбудили против него дело по части второй статьи 158 УК РФ (кража), добавила Волк. Подозреваемый заключен под стражу.

В ходе обыска в его квартире были найдены драгоценности и бижутерия, залоговый билет ломбарда, а также емкости с белым порошком, который направили на экспертизу. "Имеются основания полагать, что злоумышленник может быть причастен к совершению ряда аналогичных преступлений на территории Московского региона", - добавила официальный представитель МВД.