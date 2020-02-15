Жителя Подмосковья задержали за избиение полицейского в столичном ОМВД

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на полицейского в столице, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Как рассказали в пресс-службе, 13 февраля в помещении ОМВД по Пресненскому району города 28-летний житель Подмосковья, доставленный за административное правонарушение, "причинил телесные повреждения сотруднику ППСП".

В МВД отметили, что старший лейтенант полиции с травмами обращался за помощью в медицинское учреждение.

Органами следствия в отношении задержанного принято процессуальное решение.

Как подчеркнули в полиции, "за содеянное ему законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет".