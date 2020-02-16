Следователи выяснят причину смерти женщины на конкурсе по поеданию пирожных

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Москве выясняют обстоятельства гибели молодой женщины в одном из городских баров, где проходил конкурс по поеданию пирожных. Об этом заявила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Ранее СМИ сообщили, что 23-летняя москвичка в ночь на субботу поперхнулась и умерла во время конкурса по поеданию пирожных. Инцидент произошел в баре на Арбате.

Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, смерть женщины может быть связана с проблемами с сердцем, а не с участием в конкурсе.

"По словам очевидцев произошедшего, женщина танцевала, подошла к стойке бара, где ей стало плохо, и она упала", - сказал собеседник агентства.