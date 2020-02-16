Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:55

Следователи выяснят причину смерти женщины на конкурсе по поеданию пирожных

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Москве выясняют обстоятельства гибели молодой женщины в одном из городских баров, где проходил конкурс по поеданию пирожных. Об этом заявила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Ранее СМИ сообщили, что 23-летняя москвичка в ночь на субботу поперхнулась и умерла во время конкурса по поеданию пирожных. Инцидент произошел в баре на Арбате.

Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, смерть женщины может быть связана с проблемами с сердцем, а не с участием в конкурсе.

"По словам очевидцев произошедшего, женщина танцевала, подошла к стойке бара, где ей стало плохо, и она упала", - сказал собеседник агентства.

Москва

Новости

Напавший на людей в храме в Москве рассчитывал на общественный резонанс

Напавший на людей в храме в Москве рассчитывал на общественный резонанс

Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы

Пассажир упал на рельсы на станции "Царицыно" столичного метро

МЧС не обнаружило превышения норм радиации в районе стройки Юго-восточной хорды

Очередь на пикет против приговора по "делу Сети" выстроилась у здания ФСБ в Москве

Упавший под поезд на "серой" ветке московского метро мужчина погиб

Упавший под поезд на "серой" ветке московского метро мужчина погиб

Движение на "серой" ветке метро в Москве прервано из-за падения пассажира

В Подмосковье задержали женщину, бросившую ребенка у станции столичного метро

В Подмосковье задержали женщину, бросившую ребенка у станции столичного метро

Пассажир упал на рельсы станции московского метро "Марьина Роща"

Дело Егора Жукова

Мосгорсуд подтвердил приговор Егору Жукову и помиловал лягушек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');