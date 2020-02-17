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Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной

В пределах Третьего кольца на многих улицах парковка подорожала

Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля становятся платными, из которых 29 - в пределах Третьего кольца, девять - за пределами МКАД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Это улицы, где местным жителям не хватает мест для парковки, где находятся точки притяжения автомобилистов из других районов и городов: торговые и культурные центры, станции метро, привокзальные площади и транспортно-пересадочные узлы. Изменения вводятся по запросам депутатов и местных жителей и согласованы с муниципальными органами власти", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что новые платные парковочные места вводятся в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.

Кроме того, с понедельника на многих улицах в пределах Третьего транспортного кольца повысятся тарифы на парковку, на отдельных улицах понизятся. При этом, размер максимального тарифа (380 рублей в час с 8:00 до 21:00, в остальной время - 200 рублей в час) останется неизменным.

Если ранее максимальный тариф применялся на 240 улицах, то теперь - на 330. На этих же улицах необходимо платить за парковку и по воскресеньям, когда на остальных улицах зоны платных парковок стоянка бесплатная.

А, например, обычный и пониженный тариф в пределах ТТК ранее применялся на 800 улицах, с понедельника будет только на 426.

Помимо этого, впервые за пределами Садового и до Третьего кольца будет применяться дифференцированный тариф: 50 рублей за первые полчаса, 150 рублей - за каждый последующий час (в ночное время с 21:00 до 8:00 - 60 рублей в час).

"РЭУ имени Плеханова в течение 2019 года проводил независимую инвентаризацию парковочных мест, по результатам которой общее количество парковочных мест в Москве выросло на 20%, но загрузка некоторых зон значительно изменилась. Например, это касается случаев, когда рядом с улицей, где установлен тариф 200 рублей в час, соседствует улица с тарифом 60 рублей в час. Или улицы, где появились новые точки притяжения и парковки, стали недоступны для резидентов - они вынуждены парковаться вдали от дома", - подчеркнули в пресс-службе.

Там уточнили, что за пределами Третьего транспортного кольца цена на парковку не поменялась, а стоимость получения круглосуточных резидентных разрешений для местных жителей также не изменилась и осталась на уровне 3 тыс. рублей в год.

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