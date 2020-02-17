МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в понедельник с 7 утра и до 18:00 ожидается сильный юго-западный ветер со скоростью при порывах до 14-19 метров в секунду, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Поэтому спасатели рекомендовали автомобилистам парковаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а пешеходам - не задерживаться рядом рекламными щитами и не прятаться под деревьями.

В Гидрометцентре уточнили, что прогнозируют усиление ветра с 7 утра и до 21:00.