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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в понедельник с 7 утра и до 18:00 ожидается сильный юго-западный ветер со скоростью при порывах до 14-19 метров в секунду, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Поэтому спасатели рекомендовали автомобилистам парковаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а пешеходам - не задерживаться рядом рекламными щитами и не прятаться под деревьями.

В Гидрометцентре уточнили, что прогнозируют усиление ветра с 7 утра и до 21:00.

МЧС Москва Гидрометцентр

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