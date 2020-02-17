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Находящийся в розыске уроженец Тувы задержан за дебош в столичной больнице

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии задержали уроженца Тувы, устроившего скандал в приемном отделении московской больницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления ведомства.

Дебош в медучреждении на Фортунатовской улице на востоке столицы устроил пьяный ранее судимый мужчина в возрасте 29 лет, говорится в сообщении. Росгвардейцы прибыли туда после того, как получили сообщении о срабатывании тревожной сигнализации в больнице.

К прибывшим сотрудникам правоохранительных орган обратился охранник и пояснил, что некоторое время назад один из посетителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал в приемном отделении, а когда он попытался успокоить агрессивного мужчину, тот ударил его в лицо.

"Росгвардейцы задержали злоумышленника и для дальнейшего разбирательства передали его сотрудникам полиции. (...) В ходе установления личности задержанного выяснилось, что он два года числится в розыске по подозрению в совершении краж", - уточняется в сообщении.

Москва Тува Росгвардия

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