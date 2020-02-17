Датчик радиации сработал в московском банке из-за больной клиентки

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Cпасатели сообщили об отсутствии угрозы распространения радиации после срабатывания датчика в московском банке.

"Наши подразделения и передвижная лаборатория выезжали. Датчик в банке сработал на женщину, которая принимает лекарства для лечения щитовидной железы", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Там подчеркнули, что угрозы превышения радиации нет.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в офис одного из банков на улице Привольная пришел мужчина, чтобы внести деньги, но в кассе сработал датчик радиационного контроля.

В результате отделение приостановило работу, туда отправили лабораторию для замера радиации.