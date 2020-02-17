В Москве уроженку Киргизии отправили в колонию за попытку продать своих детей

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы в понедельник вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 24-летней уроженки Киргизии Барнохон кызы Расулжан, несколько раз пытавшейся продать своего ребенка, сообщили "Интерфаксу" в столичной прокуратуре.

В 2017 году иностранка, оказавшись в сложном материальном положении, решила продать девочку, которой была беременна, рассказали в надзорном ведомстве. Для этого она опубликовала в соцсети объявление о продаже ребенка.

По данным прокуратуры, после этого с Расулжан связались люди, которые в рамках в рамках оперативного эксперимента согласились на требования женщины. Она хотела, чтобы ей помогли переехать из Татарстана, где она в тот момент находилась, в Москву, обеспечили ее проживание в городе, организацию родов, а также помогли оформить необходимые документы и заплатить деньги в обмен на ребенка.

Однако, добавили там, незадолго до родов женщина перестала выходить на связь с потенциальными покупателями, так как решила воспитывать рожденную девочку сама. Спустя полтора года, ожидая рождения очередного ребенка, в январе 2019 года Расулжан вновь разместила в соцсети публикацию о поиске приемных родителей для своего будущего ребенка, вступила в переговоры по его продаже за 1 млн рублей с лицом, выступавшим в роли "покупателя", и также являвшегося участником оперативного эксперимента. Под контролем оперативников между ними была достигнута договоренность и обвиняемая приехала в Москву.

"После произошедших в одной из столичных больниц в феврале 2019 года родов, женщина с новорожденной девочкой проживала в снятой для нее квартире в Москве до момента "сделки", - заявили в прокуратуре. Спустя месяц Расулжан написала расписку, что не будет в дальнейшем мешать новым родителям воспитывать ее ребенка. Отдав им девочка, уроженка Киргизии получила 1 млн рублей, после чего ее задержали.

В настоящее время трое малолетних детей обвиняемой находятся на воспитании бабушки, их здоровью ничего не угрожает. С учетом позиции государственного обвинителя - прокуратуры Восточного административного округа - суд приговорил Расулжан к 4 годам 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.