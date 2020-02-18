Кузбасская площадь появилась в центре Москвы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Площадь, расположенная в районе Замоскворечье между Пятницким переулком и Большой Татарской улицей, станет называться Кузбасской, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник.

"Соответствующее решение принято сегодня президиумом столичного правительства во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным", - сказал представитель пресс-службы.

В мэрии уточнили, что решение принято во исполнение указа президента РФ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Юбилей региона будет отмечаться в 2021 году.

"В непосредственной близости находится представительство Кемеровской области при правительстве РФ, которое теперь получит адрес: Кузбасская площадь, д. 1 (сейчас имеет адрес: Большая Татарская ул., 5, стр. 9 - ИФ)", - пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе также сообщили, что проектируемому проезду №5063, расположенному в районе Ясенево и являющемуся продолжением проезда Карамзина, присвоено имя руководителя внешней разведки СССР в годы Второй мировой войны генерал-лейтенанта Павла Фитина.

Кроме того, безымянный сквер, расположенный в районе Фили-Давыдково, вдоль Кременчугской улицы получил имя Дмитрия Михайлика - в честь участника Великой Отечественной войны, заместителя начальника Гражданской обороны СССР в 1972-1986 гг.

1-й Западный проезд, расположенный в районе Матушкино между улицей Конструктора Гуськова и проспектом Генерала Алексеева, переименован в улицу Академика Валиева - в память о физике, академике РАН, лауреате Ленинской премии Камиле Валиеве.