Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 09:35

Кузбасская площадь появилась в центре Москвы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Площадь, расположенная в районе Замоскворечье между Пятницким переулком и Большой Татарской улицей, станет называться Кузбасской, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник.

"Соответствующее решение принято сегодня президиумом столичного правительства во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным", - сказал представитель пресс-службы.

В мэрии уточнили, что решение принято во исполнение указа президента РФ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Юбилей региона будет отмечаться в 2021 году.

"В непосредственной близости находится представительство Кемеровской области при правительстве РФ, которое теперь получит адрес: Кузбасская площадь, д. 1 (сейчас имеет адрес: Большая Татарская ул., 5, стр. 9 - ИФ)", - пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе также сообщили, что проектируемому проезду №5063, расположенному в районе Ясенево и являющемуся продолжением проезда Карамзина, присвоено имя руководителя внешней разведки СССР в годы Второй мировой войны генерал-лейтенанта Павла Фитина.

Кроме того, безымянный сквер, расположенный в районе Фили-Давыдково, вдоль Кременчугской улицы получил имя Дмитрия Михайлика - в честь участника Великой Отечественной войны, заместителя начальника Гражданской обороны СССР в 1972-1986 гг.

1-й Западный проезд, расположенный в районе Матушкино между улицей Конструктора Гуськова и проспектом Генерала Алексеева, переименован в улицу Академика Валиева - в память о физике, академике РАН, лауреате Ленинской премии Камиле Валиеве.

Москва

Новости

Напавший на прихожан в московском храме арестован на два месяца

Напавший на прихожан в московском храме арестован на два месяца

Поезд с пассажирами застрял в тоннеле на зеленой ветке метро в Москве

Гидрометцентр пообещал москвичам апрельское тепло на праздничных выходных

Температурный рекорд побит в Москве в ночь на вторник

Датчик радиации сработал в московском банке из-за больной клиентки

Датчик радиации сработал в московском банке из-за больной клиентки

Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке

Находящийся в розыске уроженец Тувы задержан за дебош в столичной больнице

Напавший на прихожан храма в Москве пояснил мотивы своего поступка

Напавший на прихожан храма в Москве пояснил мотивы своего поступка

У напавшего на прихожан храма в Москве была с собой марихуана

Метрополитен отсудил у Соболь и Албурова 311 000 рублей за акцию 3 августа

Метрополитен отсудил у Соболь и Албурова 311 000 рублей за акцию 3 августа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');