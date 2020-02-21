В Москве открыли дополнительное производство медицинских масок

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В условиях угрозы распространения коронавируса в Москве создается новое производство медицинских масок и других средств индивидуальной защиты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как говорится на его сайте, производство откроется в технополисе "Москва", будет создан дополнительный неснижаемый запас средств защиты.

Две недели дома после приезда из Китая

По словам мэра, сейчас в Москве выдано порядка 2,5 тыс. постановлений об изоляции граждан на 14 дней.

Собянин напомнил, что хотя китайским гражданам с 20 февраля запрещен въезд в Россию, россияне продолжают возвращаться из Китая. "Все пассажиры, прибывающие из Китая (в том числе транзитом через другие страны) проходят на месте (в аэропортах - ИФ) медицинский осмотр, у них берут пробы для анализа на коронавирус. Даже при отсутствии симптомов заболевания прямо в аэропорту им выдают постановление о двухнедельной изоляции по месту жительства (или пребывания) и больничный лист. На практике это значит, что любой приехавший из Китая человек должен две недели не выходить из дома или гостиницы", - пояснил он.

Если же у пассажира в аэропорту обнаружат температуру или другие симптомы, его немедленно отправят в инфекционную больницу.

Аналогичный контроль проводится и на вокзалах, где выявляют людей, недавно прилетевших из КНР и приехавших в Москву из Петербурга.

Рейды по отелям и квартирам

"Следующая задача - выявить граждан КНР, России и любых других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах. В этих целях сотрудники полиции и медики проводят рейды по местам их возможного проживания (гостиницы, общежития, частные квартиры). Кроме того, мониторинг прибывших из Китая ведут сотрудники метрополитена, "Мосгортранса" совместно с правоохранительными органами и медиками скорой помощи... Тем, кто недавно прибыл из Китая, выдаются постановления о двухнедельной изоляции по месту жительства", - сказал мэр Москвы.

Он назвал такие меры неприятными, но необходимыми, в том числе для самих потенциальных носителей вируса.

Собянин также напомнил, что в Москве не выявлено ни одного подтвержденного случая коронавируса.