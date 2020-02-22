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Три человека пострадали при наезде машины на остановку в Долгопрудном

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в городе Долгопрудный (Московская область) пострадали двое взрослых и ребенок, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе регионального управления МВД.

Как рассказали в пресс-службе, на Лихачевском шоссе, дом 1 он совершил попутное столкновение с легковушкой, после чего вылетел на обочину и въехал в остановку.

Все пострадавшие были госпитализированы.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Подмосковье Долгопрудный

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