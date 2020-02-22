МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели в связи усилением ветра в Москве рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Как сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС, в период с 18:30 22 февраля до 10:00 23 февраля местами в городе ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 14-19 м/с.

Спасатели посоветовали в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.