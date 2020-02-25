До трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 26-27 февраля

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Погода в московском регионе в среду и в четверг ухудшится, ожидаются дождь и мокрый снег разной степени интенсивности, сообщает Росгидромет.

По прогнозу ведомства, в Москве может выпасть до 12 мм осадков, то есть треть месячной нормы осадков, которая в феврале насчитывает 36 мм. Вероятность такого погодного сценария - 72-91%, отмечает Росгидромет.

Осадки распределятся следующим образом: днем в среду - до 1 мм, в ночь на четверг - до 4 мм, днем в четверг - до 7 мм.

Максимальная дневная температура в среду и четверг составит плюс 4 градуса.

Гидрометцентр России отмечает, что с 12:00 до 18:00 26 февраля в Москве и Подмосковье будет действовать повышенный, "желтый" уровень погодной опасности из-за усиления ветра до 15 м/с.