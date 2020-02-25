Поиск

До трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 26-27 февраля

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Погода в московском регионе в среду и в четверг ухудшится, ожидаются дождь и мокрый снег разной степени интенсивности, сообщает Росгидромет.

По прогнозу ведомства, в Москве может выпасть до 12 мм осадков, то есть треть месячной нормы осадков, которая в феврале насчитывает 36 мм. Вероятность такого погодного сценария - 72-91%, отмечает Росгидромет.

Осадки распределятся следующим образом: днем в среду - до 1 мм, в ночь на четверг - до 4 мм, днем в четверг - до 7 мм.

Максимальная дневная температура в среду и четверг составит плюс 4 градуса.

Гидрометцентр России отмечает, что с 12:00 до 18:00 26 февраля в Москве и Подмосковье будет действовать повышенный, "желтый" уровень погодной опасности из-за усиления ветра до 15 м/с.

Москва

Новости

Синоптики пообещали уникальный погодный рекорд по итогам уходящей зимы в Москве

С 1 марта в московском наземном транспорте пропадет Wi-Fi

С 1 марта в московском наземном транспорте пропадет Wi-Fi

Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 23-24 февраля

Пятый подряд температурный рекорд зафиксирован в Москве

Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро

Ремонт дорог в Москве начался раньше обычного из-за аномального тепла

Ремонт дорог в Москве начался раньше обычного из-за аномального тепла

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины
Новый коронавирус в Китае

Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам

Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам

В Москве открыли дополнительное производство медицинских масок

В Москве открыли дополнительное производство медицинских масок

Все станции метро и автовокзалы Москвы "минировали" в четверг

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');