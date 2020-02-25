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Сотрудник московской прокуратуры задержан по подозрению во взятке

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудник московской прокуратуры и его посредник задержаны по подозрению во взятке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова во вторник.

"На основании имеющихся материалов Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении старшего помощника Нагатинского межрайонного прокурора и его посредника. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - сказала Иванова.

По данным следствия, в феврале 2020 года сотрудник прокуратуры при участии посредника в ходе прокурорской проверки потребовал у гендиректора одной из компаний 1,2 млн рублей за непривлечение к административной ответственности за нарушение трудового и миграционного законодательства.

21 февраля фигурантов задержали, с ними проводятся следственные действия. Устанавливаются иные возможно причастные к совершению коррупционного преступления лица, добавила Иванова.

Москва СКР

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