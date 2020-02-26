Колонна "Ярсов" пройдет в среду по МКАДу по пути в подмосковное Алабино

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" выдвинулась из города Тейково Ивановской области в Подмосковье для подготовки к военному параду на Красной площади, сообщило Минобороны РФ.

Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М7, через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в подмосковное Алабино. Протяженность маршрута - более 400 км, сообщили в министерстве.

С 2008 года личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военном параде на Красной площади в Москве. На вооружении дивизии находятся ПГРК "Тополь-М" и "Ярс".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что во время марша водителями многотонных агрегатов при интенсивном движении автомобилей гражданского транспорта предстоит преодолеть 60 сложных дорожных участков и 19 мостов.

Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что с конца марта на полигоне "Алабино", где создана точная копия Красной площади, начнутся совместные тренировки пеших парадных расчетов и механизированных колонн.

Обычно в Алабино военные проводят более 10 тренировок в рамках подготовки к параду Победы. В конце апреля технику перебазируют для репетиций в Москву.

В начале февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в параде Победы примут участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.