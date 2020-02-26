Поиск

Колонна "Ярсов" пройдет в среду по МКАДу по пути в подмосковное Алабино

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" выдвинулась из города Тейково Ивановской области в Подмосковье для подготовки к военному параду на Красной площади, сообщило Минобороны РФ.

Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М7, через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в подмосковное Алабино. Протяженность маршрута - более 400 км, сообщили в министерстве.

С 2008 года личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военном параде на Красной площади в Москве. На вооружении дивизии находятся ПГРК "Тополь-М" и "Ярс".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что во время марша водителями многотонных агрегатов при интенсивном движении автомобилей гражданского транспорта предстоит преодолеть 60 сложных дорожных участков и 19 мостов.

Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что с конца марта на полигоне "Алабино", где создана точная копия Красной площади, начнутся совместные тренировки пеших парадных расчетов и механизированных колонн.

Обычно в Алабино военные проводят более 10 тренировок в рамках подготовки к параду Победы. В конце апреля технику перебазируют для репетиций в Москву.

В начале февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в параде Победы примут участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.

Москва Ярс МКАД

Новости

Власти Москвы начали сплошную дератизацию из-за коронавируса

Власти Москвы начали сплошную дератизацию из-за коронавируса

В Москве задержали "бэтмобиль"

Суд снова оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу на Тверской перед акцией 27 июля

Суд снова оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу на Тверской перед акцией 27 июля

Синоптики пообещали уникальный погодный рекорд по итогам уходящей зимы в Москве

До трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 26-27 февраля

С 1 марта в московском наземном транспорте пропадет Wi-Fi

С 1 марта в московском наземном транспорте пропадет Wi-Fi

Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 23-24 февраля

Пятый подряд температурный рекорд зафиксирован в Москве

Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро

Ремонт дорог в Москве начался раньше обычного из-за аномального тепла

Ремонт дорог в Москве начался раньше обычного из-за аномального тепла
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');