Мужчине не дали спрыгнуть с Москворецкого моста

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели сняли мужчину, собиравшегося спрыгнуть с Москворецкого моста, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 11:02 поступила заявка, что мужчина собирается спрыгнуть с Москворецкого моста. Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения после переговоров сняли мужчину с Москворецкого моста и передали полиции", - сказали в пресс-службе.

Об аналогичном инциденте СМИ сообщали 25 февраля. Тогда мужчина перелез через ограждение и также грозился спрыгнуть с Большого Москворецкого моста. Полицейские уговорили его вернуться на безопасную часть моста.