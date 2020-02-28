Ученица скончалась в школе в Зеленограде

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Московские следователи опрашивают персонал школы в Зеленограде в рамках проверки обстоятельств скоропостижной смерти ученицы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

"По факту смерти ребенка в школе на территории Зеленограда проводится доследственная проверка", - сказала Иванова в пятницу "Интерфаксу".

По предварительным данным следствия, школьница "почувствовала себя плохо, и впоследствии скончалась".

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и выполняют другие необходимые следственно-процессуальные действия для установления обстоятельств трагедии. Также опрашиваются сотрудники данного учебного заведения, добавила Иванова.