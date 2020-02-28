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В Москве начали снос кинотеатра "Севастополь", пострадавшего от пожара в 90-х

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты приступили к сносу здания бывшего кинотеатра "Севастополь" на берегу Черкизовского пруда на востоке Москвы, сообщил замдиректора предприятия-заказчика работ - ГКУ "Управление капитального ремонта и строительства" Игорь Шарафетдинов.

"В данный момент происходит снос кинотеатра "Севастополь", который существенным образом пострадал от пожара в 1990-х годах, и затем стал местом притяжения маргинальных личностей и граждан без определенного места жительства", - сказал он журналистам в пятницу.

По словам Шарафетдинова, к настоящему времени конструкции здания были существенно повреждены. "Использование здания как кинотеатра не представляется возможным. В 2019 году силами департамента капитального ремонта Москвы благоустроена прилегающая территория - Детский Черкизовский парк и набережная Шитова. В "пятне" благоустройства остался только данный кинотеатр", - отметил он.

Шарафетдинов сообщил, что решением правительства Москвы на его месте пока предполагается только газон. Он добавил, что власти поинтересуются мнением местных жителей, стоит ли застраивать это место или же оставить там "благоустроенную территорию для отдыха граждан". "На снос кинотеатра потребуется месяц, затем в течение 10 дней на его месте разобьют газон", - рассказал замдиректора ГКУ.

В 1990-е годы до пожара здание "Севастополя" использовалось коммерческими организациями под склад.

Москва Игорь Шарафетдинов

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