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Банду аферистов во главе с киноактером арестовали в Москве

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Москве задержаны шестеро участников преступной группы, похищавшей сбережения с банковских счетов и недвижимость умерших москвичей. Об этом в пятницу "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые перевыпускали SIM-карты, располагая базами данных абонентов одного из сотовых операторов. Затем под видом клиентов они заходили в банковские онлайн-приложения и присваивали находящиеся на счетах деньги. "Только с одного счета, связанного с номером телефона, через мобильный банкинг было похищено около 2 млн рублей", - пояснила представитель МВД.

Организатором группы, как предполагают полицейские, являлся бывший актер, снявшийся в эпизодических ролях нескольких культовых фильмов прошлых лет. Имя подозреваемого в полиции не раскрыли.

По имеющейся информации, он разработал еще одну схему незаконного обогащения, суть которой заключалась в присвоении недвижимости состоятельных граждан, не имевших наследников.

"Получив от сообщников информацию о смерти одинокого владельца московской квартиры, злоумышленники проникали в жилище и забирали оттуда документы на право собственности. Затем другие участники группы оформляли документы, подтверждающие родственные связи с умершим, и в судебном порядке приобретали права на недвижимость и банковские счета, выдавая себя за наследников", - сказала Волк.

Она отметила, что точное количество квартир и размер присвоенных аферистами денежных средств устанавливается.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Предполагаемый лидер группы в момент задержания заблокировал входную дверь квартиры и попытался уничтожить улики. "Тем не менее, в квартире обнаружено 20 комплектов документов умерших людей, включая паспорта, которые приобщены к материалам уголовного дела", - подчеркнула Волк.

Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Москва

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