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Рособрнадзор отозвал лицензию у Московского гуманитарного института

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Московский гуманитарный институт временно лишен права вести образовательную деятельность по решению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

"Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности АНО ВО "Московский гуманитарный институт", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на официальном сайте ведомства в пятницу.

Решение принято "по результатам проведенных проверок", отмечается в сообщении.

Институт находится в Москве по адресу Изюмская улица, л. 22, корп. 3. Учредителем, согласно информации об образовательной организации на официальном сайте вуза, выступает ООО "Среднерусский университет".

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Рособрнадзор Московский гуманитарный институт

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