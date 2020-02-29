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В Москве завершился сбор новогодних елей на переработку

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - В столице завершилась акция "Елочный круговорот", сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Он уточнил, что в этом году москвичи сдали на переработку 51 тысячу 813 новогодних елей, что почти в два раза больше, чем год назад.

ГПБУ "Мосприрода" и префектурами Москвы в рамках акции "Елочный круговорот" было организовано более 440 пунктов приема деревьев.

"Собранные елки перерабатываются в щепу, а затем используются для компостирования и производства почвогрунтов, отсыпки дорожек и в вольерных комплексах", - добавил заммэра.

Акция "Елочный круговорот" проводится в Москве ежегодно с 2016 года.

Москва

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