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В Подмосковье от оборвавшегося троса погиб мужчина со своей дочерью

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Маленькую девочку и ее отца убило в Московской области оборвавшимся тросом при буксировке автомобиля, сообщила представитель регионального главка Следственного комитета Ольга Врадий.

Она рассказала "Интерфаксу", что 1 марта в одной из деревень городского округа Электроугли было обнаружено тело мужчины и его пятилетней дочери. Начата доследственная проверка.

По предварительным данным следствия, мужчина остановился в лесном массиве для оказания помощи застрявшему автомобилю.

"При использовании лебедки она оборвалась и трос отлетел в ребенка и его отца, - сообщила Врадий. - Они скончались на месте".

В свою очередь информированный источник рассказал "Интерфаксу", что в городе Электроугли, в поле проводились соревнования по бездорожью "4х4".

Когда застрявший джип вытаскивали лебедкой, оборвался трос. Обрывком задело двух зрителей - девочку и мужчину. Оба погибли.

Собеседник агентства уточнил, что девочка погибла на месте, в мужчина скончался после реанимационных действий.

Подмосковье СКР

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